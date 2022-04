Beobachter: Frau Welge-Lüssen, in den Winterferien am Skilift nahm ich einen metallischen Geruch wahr und wusste: Das riecht nach Skilift. Ist es typisch, dass wir Geruchserinnerungen an bestimmte Orte haben?

Antje Welge-Lüssen: Das zeigt, dass Gerüche stark mit Emotionen und Erinnerungen gekoppelt sind. Sie werden direkt in Hirnregionen wie Amygdala und Hippocampus verarbeitet. Und die sind auch für Emotionen und Erinnerungen zuständig. Deshalb erinnern wir uns gut an Gerüche aus der Kindheit. Wir wissen unser Leben lang, wie es bei der Grossmutter gerochen hat. Düfte können solche Erinnerungen auch wieder hervorrufen.





Auch die Heilkunde setzt auf Düfte: Wirken Aromatherapien tatsächlich?

Das kann man nicht verallgemeinernd sagen. Aber es gibt ganz sicher Situationen, in denen Düfte wirken können. Untersuchungen zeigen zum Beispiel, dass in Wartezimmern die Angst oder die Anspannung von Patienten abnimmt, wenn angenehme Düfte verströmt werden. Düfte können uns also beruhigen.