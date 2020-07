In Stellungnahmen erklären Spitäler häufig, dass sie von der Fliegerei gelernt haben und dass sie Fehlerquellen mit Hilfe von Checklisten beseitigen. Trotzdem ist das Risiko viel grösser, wegen eines Fehlers in einem Spital zu sterben als bei einem Flugzeugabsturz. Das liegt zwar in der Natur der Sache. Aber anders als im Spital werden nach einem Crash sämtliche Fehlerquellen akribisch genau erfasst und untersucht, um weitere Abstürze möglichst zu vermeiden. So will man sicherstellen, dass man aus Fehlern das Maximum lernt.