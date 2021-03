Therapeutisch begleitet

Die antidepressive Wirkung von Ketamin hält fünf bis sieben Tage an. Laut dem amerikanischen Psychiater und Neurowissenschaftler David Rabin muss der Patient so aber immer wieder mit Ketamin behandelt werden, um depressionsfrei zu bleiben. Deshalb müsse die Behandlung durch eine Psychotherapie begleitet werden. In seiner ketaminunterstützten Psychotherapie nütze er vor allem das zweistündige High, um mit dem Patienten an dessen Unterbewusstsein zu arbeiten. Vor der ersten Ketamin-Sitzung erarbeite er mit dem Patienten ein konkretes Ziel, was er mit den Sitzungen erreichen will.