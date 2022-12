Höchstwerte sowie die Pflicht, Dusch- und Badwasser regelmässig auf Legionellen zu testen, gibt es in der Schweiz nur für Hallenbäder, Spitäler, Hotels und Spas. Anders in Deutschland. Dort müssen Vermieter mindestens alle drei Jahre durch ein Labor eine Legionellenprobe nehmen lassen. In der Schweiz müssen sie nur kontrollieren, ob Boiler und Wasserleitungen in Ordnung sind.