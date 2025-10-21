Odermatt, die ihren richtigen Namen aus Angst vor Stigmatisierung hier nicht genannt haben möchte, war 23, als ihr das Studium plötzlich zu viel wurde. Sie hatte Angstzustände, kämpfte mit leichten Depressionen. Im Herbst 2023 bekam sie die Diagnose Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung, kurz ADHS Psychologie-Kolumne Sind Sie auch schon Autist? . Ihr Gehirn kann nicht filtern, welche Information gerade relevant ist, und Impulse schwer kontrollieren.