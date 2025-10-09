«Ich lasse mich nicht schubladisieren»: Diesen Satz hört man häufig. Viele Menschen haben den Wunsch, so sein zu dürfen, wie sie sind, ohne Festlegung durch andere, ohne Klassifikation von aussen. Dies gilt heute für das Geschlecht ebenso wie für die sexuelle Orientierung, für den Lebensstil, für das Aussehen oder für Persönlichkeitszüge.