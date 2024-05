Den in der Schweiz praktizierenden Osteopathen mit einem ausländischen Diplom droht ein Berufsverbot. Grund ist eine Gesetzesänderung. Ab 2025 darf in der Schweiz nur noch Osteopathie praktizieren, wer entweder in der Schweiz studiert hat oder einen gleichwertigen Bildungsabschluss vorweisen kann. Ob der ausländische Abschluss anerkannt wird, entscheidet im Auftrag des Bundes das Schweizerische Rote Kreuz. Das SRK ist bei der Anerkennung äusserst zurückhaltend.