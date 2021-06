Schmerzen im Arm und Müdigkeit – «Diese Impfreaktion ist ein gutes Zeichen»

Klar ist schon seit den Studien zur Zulassung: Die Impfreaktion, also die unmittelbare Immunantwort in den ersten Tagen nach der Injektion, ist bei den RNA-Vakzinen stärker als etwa bei der Grippeimpfung.



90 Prozent der Moderna-Geimpften verspüren Schmerzen im Arm, bei der Grippeimpfung sind es bloss die Hälfte. Müdigkeit und Kopfschmerzen kommen bei den RNA-Geimpften dreimal so oft vor wie bei den Influenza-Geimpften, Fieber zeigt sich doppelt so oft.