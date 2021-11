Paxlovid mit vielversprechenden Ergebnissen

In der Testphase wirkten die beiden Arzneimittel so gut, dass die Studien abgebrochen werden mussten. In einem solchen Fall ist es ethisch nicht mehr vertretbar, Patientinnen ein Placebo zu geben. Insbesondere Paxlovid begeistert die Fachwelt. Laut Presseerklärung von Pfizer verhindert es bei Patienten mit hohem Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf zu 89 Prozent, dass sie ins Spital müssen.



«Wenn sich das bestätigen sollte, ist das wirklich ein Durchbruch bei der Entwicklung von Medikamenten», sagt Huldrych Günthard, Professor für Klinische Infektiologie und leitender Arzt am Unispital Zürich. «Eine Wirksamkeit von fast 90 Prozent, besser geht es ja kaum.» Die Studienergebnisse wurden allerdings noch nicht wissenschaftlich veröffentlicht und beziehen sich nur auf rund 1200 Teilnehmende.