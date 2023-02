Was halten Sie von der Empfehlung, in die Armbeuge zu niesen?

In eine Goretex-Jacke niesen geht ja noch – aber in einen feinen Wollpullover? Da habe ich schon ein wenig Mühe. Aber vom hygienischen Standpunkt her gesehen ist es sinnvoll, weil man so weniger Viren verbreitet Viren-Übertragung durch Aerosole Die Gefahr aus der Luft . Die Pandemie ist noch nicht vorbei, deshalb ist es nach wie vor wichtig, die anderen zu schützen. Das hat ja auch mit Anstand zu tun.