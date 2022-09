Erwartungshaltung entscheidend

Dank bildgebenden Verfahren wisse man heute, dass bestimmte Hirnareale mit der Placebo- oder Nocebo-Reaktion in Verbindung stehen. «Zentral sind dabei Hirnareale, die uns dabei helfen, die Flut an Informationen und Sinneseindrücken, die im Gehirn eintreffen, wahrzunehmen, zu verarbeiten, zu interpretieren oder ihnen Bedeutung zu geben», sagt Hall. Diese Prozesse seien komplex, wie das Gehirn selbst, vieles verstehe man noch nicht. Sehr vereinfacht könne man aber sagen: Wir erhalten oft das, was wir erwarten. Wenn wir zum Beispiel eine Schmerzlinderung erwarten, kann allein das in gewissen Hirnregionen zur Ausschüttung körpereigener Substanzen führen, die den Schmerz lindern. «Unser Gehirn kann durch zahlreiche Botenstoffe die Prozesse in unserem Körper beeinflussen, uns gesund oder auch krank machen», sagt Hall.