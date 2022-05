Wer in Todesangst ist, klammert sich noch an den letzten Strohhalm. Zum Beispiel an die Mär, man könne mit «Schwarzer Salbe» Hautkrebs heilen. Das behauptet ein Australier in seinem «Praxisbuch» zum «Wundermittel». Darin ist von Personen die Rede, bei denen Tumoren dank der Salbe einfach rausgefallen seien. Die Salbe spüre auch noch nicht entdeckte Geschwüre auf.