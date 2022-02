In der gleichen Ausgabe wird berichtet, dass in New York 100'000 darniederlägen, die deutsche Kaiserin Augusta an der Influenza gestorben sei, der spanische König genau wie die britische Königin Victoria und der britische Premierminister daran erkrankt seien. «Ein demokratisches Zürcherblatt findet einen Trost für die armen Leute darin, dass die Influenza auch die reichen und vornehmen Leute hinraffe», heisst es in der «Zürcherischen Freitagszeitung» weiter. Sie zählte im 19. Jahrhundert zu den wichtigsten Publikationen der Schweiz, 1914 wurde sie eingestellt.