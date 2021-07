Sorgen mache ich mir deswegen schon. Weil es noch gar nicht erforscht ist, was die Konsequenzen dieser Störungen sind. Ich habe gelesen, dass es auch sein könnte, dass diese Wortfindungsstörungen Demenz begünstigen – es ist jedenfalls nicht ausgeschlossen. Manchmal habe ich schon die Befürchtung, an einer frühen Form von Demenz Demenz trifft auch Jüngere Anna, 56, dement zu leiden. Dieser sogenannte Brain Fog, der Nebel im Kopf, macht mir Angst. Dass ich nicht weiss, was dieses Virus in meinem Gehirn alles angerichtet hat oder noch anrichten wird.