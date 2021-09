Auch auf Schadstoffe und mikrobiologische Verunreinigungen wird getestet. Denn längst nicht alle Kräuter können in biologischer Qualität eingekauft werden. Viele werden in China in grossen Kulturen angebaut und können mit Pestiziden behandelt worden sein, andere werden in der freien Natur gesammelt. Die Granulate in den weissen Plastikdosen werden bereits in China mehrfachen Tests unterzogen, die in Europa durch akkreditierte Labors verifiziert werden. Der Hauptlieferant liefere meist einwandfreie Qualität, sagt Kollstad. «Doch wenn wir ausnahmsweise etwas auf dem freien Markt einkaufen müssen, kann es schon vorkommen, dass wir eine Charge zurückweisen müssen.»