Ihr Partner kennt ihre Geschichte, ihre Mutter auch. Sonst kaum jemand. Damals, vor zehn Jahren, war sie eine schüchterne junge Frau, im zweiten Lehrjahr als Fachangestellte Gesundheit. Nachdem es passierte, habe sie nichts sagen können, «weil ich mich schämte Sexualstrafrecht Der Missstand bei sexueller Gewalt , es waren nur männliche Polizisten vor Ort». Sie will nicht, dass ihr Umfeld an dem zerbricht, was ihr damals angetan wurde. Vor allem ihr Vater nicht.