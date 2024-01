Das Mädchen, das meine Tante geworden wäre, starb als Säugling. An Keuchhusten. Es waren die 1930er-Jahre. Mittlerweile gefährdet die Infektion mit dem Bakterium Bordetella pertussis in entwickelten Ländern schon lange kaum noch Kinder – vor allem, weil es eine Impfung gibt. Sie ist auch im Schweizer Impfplan vorgesehen. In Entwicklungsländern dagegen sterben immer noch Zehntausende an Keuchhusten. Die Impfung ist von der WHO empfohlen, sie erreicht aber nicht alle Kinder.