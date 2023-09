Welche Spitäler profitieren, bleibt geheim

Wie setzen sich die 221 Millionen Franken zusammen, die letztes Jahr von der Pharma ins Gesundheitswesen flossen? 7,5 Millionen Franken, also rund eine Million mehr als im Vorjahr, zahlten die Firmen direkt an Ärztinnen und Ärzte (plus 15 Prozent).