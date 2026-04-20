«Jedes Organ hat eine Handschrift, die sich mit dem Alter verändert», erklärt Campus-Leiterin Heike Bischoff-Ferrari, Professorin für Altersmedizin an der Universität Basel. «Diese besteht aus Proteinen, die im Blut nachgewiesen werden können.» Wissenschaftler um Tony Wyss-Coray ermittelten die Signatur der Organe, indem sie zuerst Proteine im Blut identifizierten, die für die einzelnen Organe charakteristisch sind. Dann verglichen sie im Blut von Tausenden Menschen, wie sich die Konzentration dieser Proteine mit dem Alter veränderte. Mit künstlicher Intelligenz bestimmten sie, welcher Wert für ein Alter normal war. So entwickelten sie das Modell, um das biologische Alter von Organen zu schätzen.