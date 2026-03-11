Longevity: Vier alltagstaugliche Tipps für gesundes Altern

1. Diese sechs Hebel sind wirksamer als jede Trendpille

Statt auf neue Medikamente zu hoffen, lohnt sich ein Blick auf das Naheliegende: sich bewegen, sich ausgewogen ernähren, erholsam schlafen, achtsam sein, Neues dazulernen und soziale Kontakte pflegen. Die Kombination dieser sechs Faktoren wirkt nachweislich stärker als jede Trendpille.

Das zeigen auch die sogenannten Blue Zones – Regionen mit auffallend hoher Lebenserwartung wie Okinawa (Japan), Sardinien oder Nicoya (Costa Rica). Was die Menschen dort gemeinsam haben? Sie bewegen sich täglich, essen pflanzenbasiert, haben wenig Stress und sind sozial stark eingebunden. Da lässt sich einiges abschauen.

2. Wie alt wir biologisch sind, lässt sich messen – und beeinflussen

Unser chronologisches Alter sagt wenig über den biologischen Zustand unseres Körpers aus. Der Forscher Steve Horvath entwickelte epigenetische Uhren, mit denen sich das biologische Alter messen lässt. Kürzlich konnten Forschende mit Hilfe dieser Messmethode zeigen:

Eine Kombination aus algenbasiertem Omega 3 (ein Gramm am Tag), Vitamin D3 (2000 Internationale Einheiten am Tag) und einfachem Krafttraining zu Hause dreimal pro Woche (je 30 Minuten) senkte bei über 2000 gesunden 70-Jährigen das Krebsrisiko um 61 Prozent und das Risiko für Gebrechlichkeit um 39 Prozent. Gleichzeitig verlangsamte sich ihr biologisches Altern über den Studienzeitraum von drei Jahren um drei bis vier Monate.

3. Wer gibt, lebt besser

Soziale Beziehungen verlängern das Leben – vor allem wenn sie Sinn stiften. In einer Studie erholten sich 84-Jährige nach einem Hüftbruch schneller, wenn sie sich um jemanden oder etwas kümmerten. Das können Kinder und Pflegebedürftige, Haustiere oder Balkonpflanzen sein. Entscheidend ist das Gefühl, gebraucht zu werden.

4. Kleine Schritte statt Selbstoptimierung

Viele scheitern am eigenen Anspruch, alles richtig zu machen. Unser grösster Hebel liegt aber in den kleinen, wiederkehrenden Entscheidungen: die Treppe zur Wohnung nehmen, mit dem Velo ins Büro fahren, zu Fuss einkaufen gehen.

Statt Süssigkeiten und Riegel lieber Früchte und Nüsse auf Vorrat kaufen und das Glas Wein am Abend gegen den selbstgemachten Eistee tauschen.

Harry Büsser etwa macht seine Morgenübungen gern auf dem Balkon – mit Blick auf die Berge und einem Podcast im Ohr. Wer sich gesunde Routinen angenehm gestaltet, bleibt leichter dran.