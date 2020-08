Auch Schweizer Experten finden das sinnvoll: «Natürlich sollten wir uns nicht dauernd umarmen. Aber es gibt spezielle Situationen, in denen wir auf dieses elementare zwischenmenschliche Bedürfnis nicht verzichten sollten. ‹Safer Hugging› finde ich daher akzeptabel und sogar wichtig, denn wir müssen lernen mit dem Coronavirus für noch längere Zeit zu leben», sagt Jan Fehr, Professor am Institut für Epidemiologie, Biostatistik und Prävention der Universität Zürich. Da man dazu keine spezifischen Untersuchungen habe, sei es schwierig zu wissen, was genau das Gefährlichste an einer Umarmung ist.