Schon zwischen 20 und 30 haben wir gemäss Fachleuten unsere besten Jahre: Danach verlieren wir zunehmend an Muskelmasse. «When you don’t use it you lose it» heisst es. «Was man nicht mehr braucht, verliert man», erklärt Anja Gröber gegenüber dem Beobachter. Gröber ist Leiterin der Sporttherapie des Universitären Zentrums für Prävention und Sportmedizin der Universitätsklinik Balgrist in Zürich.



Muskelschwund (Sarkopenie) ist im zunehmenden Alter ein schwerwiegendes Problem, das Lebensqualität, Mobilität und Gesundheit massiv beeinflusst.