Alle zehn Minuten bewegen

Der Muskelabbau ist Teil des Alterungsprozesses – ganz verhindern kann ihn niemand. Aber die gute Nachricht ist: Jeder Mensch kann seine Muskelgesundheit stärken, und zwar in jedem Alter. «Selbst bei Hundertjährigen sind die Muskeln noch trainierbar», sagt Heike Bischoff-Ferrari. Besser ist es natürlich, schon in jüngeren Jahren ein aktives Leben zu führen. Grundsätzlich sind bereits leichte physische Aktivitäten wie Gehen mit enormem Nutzen für die Gesundheit verbunden. «Unabhängig vom Alter empfehlen wir deshalb in der Prävention, 8000 Schritte pro Tag zu machen plus dreimal pro Woche eine sportliche Aktivität auszuüben.»