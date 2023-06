Vorsicht ist nicht nur in der Badi, am Meer oder See geboten. Kinder bis drei Jahre können schon in einer Wassertiefe von fünf Zentimetern ertrinken – Planschbecken, Gartenteich und Wasserpfütze sind also ebenso gefährlich wie das Schwimmbecken. Deshalb sollten Kinderbassins abgesperrt werden, wenn man sie nicht benutzt. Bei Bootsfahrten sollten Kinder immer eine passende Schwimmweste tragen.