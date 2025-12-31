Andreas Grote
31. Dezember 2025
Januar ist die Zeit der guten Vorsätze. Jetzt ist der richtige Moment, Mobilität und Muskeln zu trainieren. Wir zeigen, worauf Sie achten sollten.
Wann zuerst ein ärztlicher Check-up nötig ist
Bei Vorerkrankungen wie Herzproblemen und Bluthochdruck, nach einer Operation, bei Gelenkbeschwerden mit Schmerzen oder Atemproblemen ist es sinnvoll, im Raum stehende Fragen mit der Ärztin zu klären und Vorsichtsmassnahmen zu besprechen.
