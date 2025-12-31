Wann zuerst ein ärztlicher Check-up nötig ist

Bei Vorerkrankungen wie Herzproblemen und Bluthochdruck, nach einer Operation, bei Gelenkbeschwerden mit Schmerzen oder Atemproblemen ist es sinnvoll, im Raum stehende Fragen mit der Ärztin zu klären und Vorsichtsmassnahmen zu besprechen.