Herr Knechtle, laut Bundesamt für Gesundheit sind gut 60 Prozent der Bevölkerung in den Wintermonaten unzureichend mit Vitamin D versorgt, aufgrund der geografischen Breite der Schweiz und der ungenügenden Sonneneinstrahlung. Sollten wir im Winter Vitamin-D-Präparate einnehmen?

Grundsätzlich sollte man, bevor man eine Supplementierung macht, einen Mangel nachweisen – auch damit man sie richtig dosieren kann. Ich messe Vitamin D recht häufig und decke so auch bei vielen einen Mangel auf. Viele sagen mir später, dass sie sich nun, nach der Supplementierung, deutlich fitter fühlen. Dunkelhäutige Menschen haben teilweise einen ausgeprägten Mangel, bei manchen ist der Vitamin-D-Spiegel praktisch bei null. Einmal hatte ich einen Dachdecker, der häufig draussen und an der Sonne war, aber trotzdem einen starken Mangel hatte. Neuerdings zahlen aber die Krankenkassen die Vitamin-D-Bestimmung nicht mehr. Deshalb verzichten manche aus Kostengründen auf den Test. In solchen Fällen könnte man im Winterhalbjahr einfach pauschal Vitamin D geben.