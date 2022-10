Viele Frauen glauben etwa, dass Mammografie die Wahrscheinlichkeit senkt, an Krebs zu erkranken. Doch dem ist nicht so. Früherkennung erkennt nur Krankheiten, die bereits vorhanden sind. Die beste Waffe gegen Krebs bestehe in echter Vorsorge, so Gigerenzer. Darin, junge Menschen zu bilden, damit sie in der Lage sind, ihren Lebensstil selbst in die Hand zu nehmen. Etwa 20 bis 30 Prozent der Krebsfälle sind durch Rauchen bedingt, 10 bis 20 Prozent durch Fettleibigkeit und bei Männern 10 Prozent durch Alkoholmissbrauch. «Wenn wir das in den Griff bekommen, könnten wir etwa die Hälfte aller Krebsfälle verhindern.»