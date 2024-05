«Wenn wir über unsere Sinnesorgane mit der Welt in Kontakt treten, spielt das Sehen eine dominierende Rolle», sagt Hendrik Scholl, langjähriger Leiter der Augenklinik am Unispital Basel. «Von den 100 Milliarden Nervenzellen in unserem Gehirn ist die Hälfte ständig auf irgendeine Art mit visuellen Eindrücken beschäftigt.»