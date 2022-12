Wenn man an Organe denkt, die Hormone produzieren, kommen einem kaum die Muskeln in den Sinn. Dabei sind sie von der Masse her der grösste Körperteil, der Botenstoffe freisetzt. Über 600 sind bekannt, man nennt sie Myokine.



«Sie haben vor allem eine positive Wirkung auf verschiedenste Körperfunktionen und das Herz», sagt Christian Schmied, Professor für präventive Kardiologie und Sportmedizin am Universitären Herzzentrum Zürich. «Und das Tolle ist: Durch Sport kann man dafür sorgen, dass diese Botenstoffe vermehrt ausgeschüttet werden.» Auf sie führt man viele positive Effekte für das Herz-Kreislauf-System zurück, auch wenn die Details oft noch nicht verstanden sind.