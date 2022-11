Ich dachte an Frau L., die sich entwurzelt fühlt in unserem Land, wo es oft kalt ist und die Leute etwas karg sein können. Wie wir gemeinsam grübeln, was sie nähren und was ihre Wurzeln stärken könnte. Eine intensivere Verbindung zu ihrem Ursprungsland? Ein dichteres soziales Netzwerk hier? Wie man so etwas überhaupt erschafft, ein dichtes soziales Netzwerk. In einer Zeit, in der die Leute auf dem Rückzug sind, Offenheit rationiert wird und Unsicherheit und Unbekanntes plötzlich wieder ganz stark zur Tagesrealität gehören.