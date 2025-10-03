Wer in diesen Tagen Nachrichten schaut oder eine Zeitung liest, kann leicht auf die Idee kommen: Die Welt ist gerade kein guter Ort. Das war sie vielleicht nie, aber die multiplen Krisen, die seit einiger Zeit die Schlagzeilen dominieren, haben eine andere Qualität. Manchmal fühle ich mich, als würden wir in Untergangszeiten leben. Und anderen geht es ähnlich.