Christian Budnik
Veröffentlicht am 21. November 2025 - 16:04 Uhr
Es spricht einiges für die Zukunfts-Initiative. Und auch einiges dagegen, Erbschaften und Schenkungen über 50 Millionen Franken mit 50 Prozent zu besteuern. Letzten Endes muss jeder selbst entscheiden, wo er das Kreuz setzen möchte, wenn wir Ende Monat darüber abstimmen werden. Doch man sollte solche Entscheidungen nicht in falscher Ehrfurcht fällen.
Als Ausländerkind, aufgewachsen in der ehemaligen BRD, habe ich dafür eine gute Nase. Ich hatte selbst viel Ehrfurcht – und zwar vor den Deutschen. Herr Ahrens, Frau Böttcher, Familie Claasen – das waren Menschen, die einer anderen Sphäre angehörten als meine Familie oder die Familien meiner türkischen Schulfreunde.
