Es spricht einiges für die Zukunfts-Initiative. Und auch einiges dagegen, Erbschaften und Schenkungen über 50 Millionen Franken mit 50 Prozent zu besteuern. Letzten Endes muss jeder selbst entscheiden, wo er das Kreuz setzen möchte, wenn wir Ende Monat darüber abstimmen werden. Doch man sollte solche Entscheidungen nicht in falscher Ehrfurcht fällen.