Wer müsste diese neue Steuer bezahlen?

Die klare Antwort der Initianten lautet: 99 Prozent der Bevölkerung sind nicht betroffen. Die Initiative zielt ausschliesslich auf Superreiche. Sie sieht einen sehr hohen Freibetrag von 50 Millionen Franken vor. Das heisst: Erbschaften und Schenkungen bleiben komplett steuerfrei, solange sie unter dieser 50-Millionen-Grenze liegen. Wer also ein Haus von den Eltern im Wert von 1,5 Millionen Franken erbt, zahlt auf diesen Betrag null Franken dieser neuen Steuer.