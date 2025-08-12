Mein Kopf und mein Bauch waren voller schwieriger Erwartungen und Befürchtungen. Schikane bei der Einreise, schlechte Stimmung im Land, einfach alles ein bisschen schwierig und knorzig. Es fühlte sich an, als ob ich einen alten Freund besuchen würde, der seit unserem letzten, lange zurückliegenden Treffen an allen Fronten in Ungnade gefallen war. Welche Version von ihm ich wohl antreffen würde?