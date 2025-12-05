Die Nachricht aus der Redaktionssitzung war kurz und klar: «Wir sind alle ein bisschen erschlagen von den aktuellen Geschehnissen in der Welt. Wenn ihr das allenfalls mal thematisieren wollt, wäre das super.»
Mein Kollege Christian Budnik hat in seiner sehr lesenswerten Kolumne dargelegt, welche Rolle die Philosophie bei der Bewältigung der aktuell so schwierigen Weltlage spielen kann. Aber wie steht es mit der Psychologie? Lebenshilfe ist schliesslich eine ihrer Paradedisziplinen.
