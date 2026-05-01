Am Anfang stand kein Knall, sondern ein unbestimmtes Gefühl – eine diffuse Zerrissenheit, etwas stimmte nicht. Marcel Meury fühlte sich oft grundlos alarmiert. Wenn er in einem Café in Basel mit dem Beobachter darüber spricht, tut er das eloquent und reflektiert. Seine Augen wandern dabei im Raum umher, als würden sie dort nach Worten suchen für etwas, was sich seiner Sprache lange entzog.