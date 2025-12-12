Der unscheinbare Brian wird in derselben Nacht wie Jesus geboren und gegen seinen Willen als Prophet verehrt. Kann ja mal passieren.
Dumm nur, wenn die Verwechslung zu einer Massenkreuzigung führt. Schwups, und schon hängt ein Haufen langhaariger Männer in der Wüste. Die Stimmung könnte besser sein – bis einer der Jünger ein Lied anstimmt: «Always look on the bright side of life».
Schon frohlocken die Gekreuzigten! Die Monty-Python-Komödie «Das Leben des Brian» endet, ein Song wird unsterblich. Und zur Hymne aller Optimisten. Ihr Credo: Schau auf die Sonnenseite des Lebens! Alles kommt gut! Bitte lächeln, Kopf hoch, Ausrufezeichen!!!
#goodvibesonly auf Social Media
Auch durch Instagram und Tiktok galoppieren seit einiger Zeit Hashtags wie #goodvibesonly. Darunter tummeln sich Enthusiasten beim Feiern, Meditieren und Waldbaden. In Blumenwiesen, auf Berggipfeln, an Stränden. Hauptsache unbeschwert – o schönste neueste Welt!
Wir kennen sie alle: Menschen, bei denen das Glas übervoll ist. Die ständig gut gelaunt sind und das Beste aus jeder Situation machen.
Und ganz ehrlich: Manchmal nerven sie. Nämlich dann, wenn sie Konflikte kleinreden, Sorgen ignorieren und Puderzucker auf Probleme stäuben.