Ich bin überrascht, wer sich dafür interessiert, mehr Mitgefühl mit sich selbst zu entwickeln. Montagabend, ich sitze am Computer, auf dem Bildschirm sechs Frauen und fünf Männer in den Videokacheln. Ein Selbstmitgefühlskurs online. Mit dabei sind unter anderem ein Machertyp, der ständig vor grossem Publikum Präsentationen hält, eine Primarlehrerin, Dompteurin von 23 Erstklässlern, der Gastrounternehmer, der immer einen flotten Spruch draufhat.