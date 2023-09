Zugegeben: Es gibt tatsächlich Leidgeplagte, für die solche Konfrontationen wichtig sind. Weil sie viel zu viel wegdrücken und sich in einer schwierigen Phase unerwünschte Emotionen nicht erlauben. Wenn aber Dinge wie Wut, Trauer Verhalten im Todesfall Wie geht man mit Trauernden um? , Leere oder Erschöpfung komplett blockiert werden, geraten wichtige persönliche Prozesse ins Stocken. Das Mitleid der anderen mag in so einem Fall wehtun, es kann aber auch helfen, sich einzugestehen, dass tatsächlich etwas nicht in Ordnung ist und man sich besser um sich selbst kümmern muss.