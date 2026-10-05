In letzter Zeit muss ich aufpassen, dass ich nicht zu einer Mittäterin werde. Keine Angst, ich fahre kein Fluchtauto. Banken und Museen sind nach wie vor sicher vor mir. Heikel wird es bei mir in der Praxis oder an den Vorträgen, die ich halte. Ich soll nämlich immer öfter Komplizin einer Selbstoptimierung werden – und in solchen Projekten schlummert erfahrungsgemäss eine gute Portion Gefahr.
Aktuell bereite ich mich auf einen Auftritt an der Menoworld vor, einem Anlass zum Thema Menopause und Perimenopause. Die Menoworld – wenn Sie dies lesen, ist der Event bereits vorbei – soll verbinden und guttun. Die Teilnahme soll inspirierend sein. Es soll nicht einfach um dröge Symptome gehen, sondern darum, sich trotz Wechseljahren in der eigenen Haut gut zu fühlen, eine lustvolle Sexualität zu haben und eine optimale Gesundheit leben zu können. Ganz nach dem Motto: «Wir feiern die Wechseljahre.»