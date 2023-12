Dieser Prozess der Verinnerlichung ist zu grossen Teilen eine persönliche Aufgabe. Also eine Leistung, die man für sich selbst erbringen muss. Selbstliebe, Selbstfürsorge und Selbstverantwortung Stressbewältigung So bleiben Sie mit Coping-Strategien in Krisen stark sind wichtige Pfeiler in einem erfüllenden, autarken Leben. Das bedeutet allerdings nicht, dass das Projekt «Guter Selbstwert» ein komplettes Soloprojekt ist. Wir müssen nämlich nicht jede Kraft und jeden Glanz komplett allein aus uns herausholen. Schliesslich leuchten auch Sterne erst durch das Licht der Sonne. (So viel Kitsch muss gerade in der Adventszeit erlaubt sein.)