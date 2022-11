Kennen Männer und Frauen den weiblichen Körper schlecht?

Claudia: Ich bin eine dominante Frau, ich sage, was ich möchte und was nicht. Aber sicher werden das einige Frauen nicht machen. Es gibt auch noch zu viele Machos in unserer Gesellschaft, die meinen, die Frau müsse das und das machen bei ihm und er nicht bei ihr. Und dann gibt es viele, die beleidigt sind, wenn sie sagt, was er besser machen könnte. Da habe ich keinen Bock drauf.

Karin: Ich habe mit meiner neunjährigen Nichte kürzlich ein «Fun Facts»- Buch durchgelesen. Da war etwas über den weiblichen Orgasmus drin. Sie fragte mich, was das ist. Ich sagte: Ein Orgasmus ist etwas, was du völlig unabhängig von irgendeinem Freund oder einer Freundin – was auch immer später kommt – erleben kannst. Etwas, was für dich allein wertvoll ist. Und zwar jeden Tag, wenn du willst. Sie hat genau zugehört. Ich hoffe, es bleibt was hängen. Ich spreche auch mit dem Callboy über seine Erfahrungen. Er hat immer wieder mit Kundinnen zu tun, die das eine oder andere noch nicht an sich erlebt oder probiert haben. Als bekennende Feministin will ich das nicht für uns Frauen. Ich will, dass wir Spass haben. Mit oder ohne Callboy.