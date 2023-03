Kaum flaut die Corona-Pandemie ab, wird in der ganzen Schweiz wild geschmust, gefummelt und hemmungslos kopuliert. Darum gibt es jetzt auch mehr Geschlechtskrankheiten – stimmt diese Vermutung? Nein, so einfach sei es nicht, sagt Benjamin Hampel, leitender Arzt am Gesundheitszentrum Checkpoint Zürich.