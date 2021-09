Der Markt bedient die Frau

«Frauen mussten auch lange auf gute Verhütungsmethoden warten», sagt Hans Schudel, leitender Urologe am Berner Inselspital. «Als in den Sechzigerjahren die Antibabypille auf den Markt kam, glich das einer Revolution. Das beschleunigte die Forschung enorm.» Die Pharmaindustrie witterte Milliardengeschäfte und pumpte Geld in neue Studien. Pillen, Pflaster, Spritzen, Spiralen, Stäbchen und Ketten überschwemmten den Markt. Sie verhalfen Frauen zu einer neuen Freiheit und Selbstbestimmung. Gleichzeitig liess das Interesse an Verhütungsmitteln für Männer nach. Weshalb sollte die Industrie noch in experimentelle Studien investieren?