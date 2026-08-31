Viermal suchte sie den Notfall auf. Vielleicht der Blinddarm, hiess es. Damals wusste sie schon von der Endometriose in ihrem Bauch und erzählte allen Ärzten von der Diagnose. Doch niemand konnte sich vorstellen, dass diese Krankheit so verrückte Schmerzen verursachen kann. «Ich ja auch nicht», sagt Amina, die hier mit ihrem Vornamen auftreten möchte. Ihre Eltern holten sie schliesslich in die Schweiz zurück. Doch auch die Schweizer Ärzte zogen die Verbindung zur Endometriose nicht.