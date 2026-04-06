Mit letzter Kraft schleppt sich Elena Lang am 15. Februar 2021 in die Praxis ihres Hausarztes. Es ist bereits der zwölfte Arzttermin in den letzten neun Monaten. Als Doktor Keller die ausgemergelte Frau vor sich sieht, schreibt er in die Patientenakte: «Kommt völlig blass in die Sprechstunde, keine Kraft.» Lang hat 40 Grad Fieber, ihr Zahnfleisch ist entzündet, ihr Unterkiefer geschwollen.