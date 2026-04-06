Dennis Frasch
Veröffentlicht am 6. April 2026 - 06:00 Uhr
Mit letzter Kraft schleppt sich Elena Lang am 15. Februar 2021 in die Praxis ihres Hausarztes. Es ist bereits der zwölfte Arzttermin in den letzten neun Monaten. Als Doktor Keller die ausgemergelte Frau vor sich sieht, schreibt er in die Patientenakte: «Kommt völlig blass in die Sprechstunde, keine Kraft.» Lang hat 40 Grad Fieber, ihr Zahnfleisch ist entzündet, ihr Unterkiefer geschwollen.
Doktor Keller – den Namen haben wir geändert, ebenso wie jenen von Lang – sagt, es brauche einen Bluttest. Als die Ergebnisse kommen, sagt er: «Sie müssen sofort ins Krankenhaus, Frau Lang.» Sie geht nach Hause, packt eine Tasche. Ihrem zwölfjährigen Sohn sagt sie, spätestens morgen sei sie zurück. Es sollten neun Monate werden.
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