1. Gibt es Alternativen?

Selten führt nur ein Weg zum Ziel. Ob Rückenschmerzen, Bluthochdruck oder ein verdächtiger Befund – meist gibt es mehrere Behandlungsoptionen. Fragen Sie nach Alternativen: konservative Therapie statt Operation? Physiotherapie statt Spritze? Abwarten statt sofort Medikamente? Es ist denkbar, dass Ärzte den Weg empfehlen, den sie am besten kennen oder der im System am besten abrechenbar ist. Indem Sie nach Vor- und Nachteilen sowie Alternativen fragen, treffen Sie und Ihr Arzt bewusstere Entscheidungen – und entdecken womöglich schonendere oder effektivere Lösungen.