Heinz Keller will nie mehr ins Kantonsspital Schaffhausen. «Die liessen mich gegen meinen Willen neun Tage in die Psychiatrieklinik sperren», sagt der 82-Jährige. «Am Anfang wusste ich nicht einmal, weshalb.»
Es war im letzten August. Keller hatte Schlafprobleme und liess sich von seinem Arzt das Schlafmittel Zoldorm geben. «Doch dann hatte ich Albträume. Es war die Hölle», erinnert er sich. Keller ging in den Notfall des Kantonsspitals Schaffhausen, wo man einen «Verwirrtheitszustand» beziehungsweise ein Delir diagnostizierte.
Partnerinhalte