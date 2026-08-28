Es war im letzten August. Keller hatte Schlafprobleme und liess sich von seinem Arzt das Schlafmittel Zoldorm geben. «Doch dann hatte ich Albträume. Es war die Hölle», erinnert er sich. Keller ging in den Notfall des Kantonsspitals Schaffhausen, wo man einen «Verwirrtheitszustand» beziehungsweise ein Delir diagnostizierte.