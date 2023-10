Rosa Blum zeigt auf ihrem Smartphone Fotos ihres verstorbenen Bruders Hans: ein schlanker 75-jähriger Mann in Freizeitkleidung im Norden Indiens. Dorthin führte ihn seine letzte grosse Reise. Die Stadtzürcherin Blum heisst eigentlich anders, aber aus Pietät ihrem Bruder gegenüber will sie die echten Namen nicht veröffentlicht haben.



Blum nimmt eine kleine Plastik-Donald-Duck-Figur vom Sims ihres Kamins: «Die gehörte meinem Bruder. Er liebte Walt Disneys Zeichentrickfilme», erzählt sie. Sie habe den Donald nach Hans’ Tod aus seiner Wohnung mitgenommen, ein Gadget, das so gar nicht in ihre klassisch-elegante Einrichtung passt. «Er und ich waren total verschieden, aber ich habe ihn sehr geliebt», sagt sie, die sechs Jahre jüngere Schwester.