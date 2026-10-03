Sehbehinderte Rentnerin muss zweimal anreisen

Zu dieser Belastung ist nun eine zusätzliche, eigentlich unnötige Mühsal hinzugekommen. Die sehbehinderte Rentnerin muss seit diesem Jahr für die Behandlung zweimal in der Praxis antraben. Am ersten Tag für den Augenscan, am zweiten Tag für die Spritze. Bis Ende des vergangenen Jahres hat ihre Praxis die Eingriffe noch an einem Tag erledigt. Das Aufteilen kostet: Neu stellt die Praxisgemeinschaft Gutblick Grossenbachers Krankenkasse mehr als 1700 Franken in Rechnung statt wie früher 1200 Franken.